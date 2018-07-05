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Yüzme kursu izni olanlar açıklandı

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Yüzme kursu izni olanlar açıklandı
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, yüzme kurslarının başladığı bugünlerde, federasyon ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüzme kursu vermek için izin alan kurumları açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama aynen şöyle:

"Aşağıda belirtilen federasyona tescilli kulüpler ve bu kulüplere bağlı antrenörler ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli eğitim kurumlarının haricinde federasyondan izinsiz yüzme kursu düzenlenmesi ve bireysel ders verilmesi yasal değildir.

Çocuğunu yüzme kursuna veren ve bireysel ders alanlar lütfen eğitmenlere federasyondan tescilli antrenör lisansını ve bağlı olduğu kulübünü sorgulasınlar."

KULÜPLER
1. Yakın Doğu Üniversitesi
2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
3. Ares Spor Kulübü
4. Karabetça Spor Kulübü
5. Tüfekçi Spor Kulübü
6. Levent Spor Yüzme Kulübü
7. Güçver Su Sporları Kulübü
8.Marlin Spor Kulübü
9.Aksu Su Sporları Kulübü
10.Aspava Spor Kulübü
11.Nev Jimnastik Spor Kulübü
12.Gençlik Gücü Spor Kulübü
13. Eruz Yüzme ve Su Sporları Kulübü
14.Dap Spor Kulübü
15.Bluefin Yüzme Derneği

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