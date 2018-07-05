Yüzme kursu izni olanlar açıklandı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, yüzme kurslarının başladığı bugünlerde, federasyon ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüzme kursu vermek için izin alan kurumları açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama aynen şöyle:

"Aşağıda belirtilen federasyona tescilli kulüpler ve bu kulüplere bağlı antrenörler ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli eğitim kurumlarının haricinde federasyondan izinsiz yüzme kursu düzenlenmesi ve bireysel ders verilmesi yasal değildir.

Çocuğunu yüzme kursuna veren ve bireysel ders alanlar lütfen eğitmenlere federasyondan tescilli antrenör lisansını ve bağlı olduğu kulübünü sorgulasınlar."

KULÜPLER

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

3. Ares Spor Kulübü

4. Karabetça Spor Kulübü

5. Tüfekçi Spor Kulübü

6. Levent Spor Yüzme Kulübü

7. Güçver Su Sporları Kulübü

8.Marlin Spor Kulübü

9.Aksu Su Sporları Kulübü

10.Aspava Spor Kulübü

11.Nev Jimnastik Spor Kulübü

12.Gençlik Gücü Spor Kulübü

13. Eruz Yüzme ve Su Sporları Kulübü

14.Dap Spor Kulübü

15.Bluefin Yüzme Derneği