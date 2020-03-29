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Ultracrows yardım kampanyası organize etti

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Ultracrows yardım kampanyası organize etti

Ülkemizin önemli taraftar gruplarından Mağusa Türk Gücü’nün taraftar grubu Ultracrows, Mağusa bölgesinde yardım kampanyası organize etti.

Ultracrows’dan yardım kampanyası ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemiz iş adamlarından, Hüsnü Falyalı'nın katkılarıyla Mağusa bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım paketleri dağıtılmıştır.
Yardım paketlerinin dağıtımı esnasında gerekli sağlık korunma tedbirleri alınmıştır.Dağıtım için gönüllü olan Süleyman Öztinen, Osman Abuzet ve Mete Abuzet arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz.“Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz.”

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