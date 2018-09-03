UKÜ, “Yüzme Yaz Okulu” kurslarında sertifikalar verildi

UKÜ, “Yüzme Yaz Okulu” geniş katılımlı sertifika töreniyle tamamlandı. Yüzme kurslarının sonunda 500’e yakın katılımcıya sertifikalarını aldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından CIU Arena’da düzenlenen “Yüzme Yaz Okulu” geniş katılımlı sertifika töreniyle tamamlandı. Her yaş grubundan bireylerin katıldığı yüzme kurslarının sonunda 500’e yakın katılımcıya sertifikaları verildi.

Hem tatillerini değerlendirmek hem de spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla küçüklerin de dahil olduğu “Yüzme Yaz Okulu”nda dersler deneyimli eğitmenler tarafından yürütüldü.

CIU Arena Yüzme Eğitmeni Meliha Kaya, yüzme kurslarının sadece yaz ayları ile sınırlı olmadığını belirterek, 12 ay boyunca 4 - 60 yaş arasındaki tüm yaş gruplarına eğitim verdiklerini kaydetti. Meliha Kaya, kursların 2018 Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisindegerçekleşitirilerek, minimum 8 ders alankursiyerler içindüzenlendiğini açıkladı.Kaya, kurslara yüzme bilmeyen veya tekniğini geliştirmek isteyen çocuk veyetişkinlerinkatıldığını da hatırlattı.

Çok sayıda grubun mevcut olduğunu aktaran Eğitmen Meliha Kaya, grupların öğrencilerin yaşlarına ve seviyelerine bağlı olarak değişiklik gösterdiğini ve 4-5-6 yaş guruplarının en fazla 6 kişiden oluşturulduğunu, diğer yaşlara göre ise grupların 10 kişiye kadar çıkabildiğini kaydetti. Buna bağlı olarak Kaya, “Sayımızı az tutmaya özen gösteriyoruz, bizim için kursiyerimizin ‘can güvenliği’ ve eğlenceli bir ders işlemesi çok önemlidir” dedi.

Yüzmenin her yaş grubu için uygun ve çok faydalı bir spor olduğunu ifade eden Kaya, günümüzde bir çok rahatsızlığın örneğin; bel fıtığı, boyun fıtığı, skolyoz ve sırt rahatsızlıklarında tedavi olarak uygulandığını sözlerine ekledi.