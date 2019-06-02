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Tekmeler Arusan anısına atıldı

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Şükrü Arusan Taekwondo Karate Budo Anı Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı

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Tekmeler Arusan anısına atıldı
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Taekwondo Federasyonunun Girne Boğaz’ında trafik kazasında hayatını yitiren sporcusu Şürkü Arusan anısına düzenlenen geleneksel Şükrü Arusan Taekwondo Karate Budo Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Mağusa Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü ,Doğan Türk Birliği,Türk Ocağı Limasol, Güzelyurt Taekwondo Karate İhtisas Kulübü ,Girne Halk Evi, Lefkoşa Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü ve 4 bölge takımlarından lisansları 2019 yılı vizeli bay ve bayan Siyah ve Renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti .

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini Federasyon  Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüplerin yöneticileri verdiler.

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Melis Mina Kızıltaş 2.Cemre Su Karagöz              3.Tuba Şener

2.Kategori:      1.Zeynep Meryem Akın         2.Nil Kapucuoğlu                   3.Gülizar Koç

3.Kategori:      1.Nehir Seringöz        2.Hatice Alyanak                   3.Gülcan Abdullah

ERKEKLER HYONG  PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Emirhan Edalı                     2.Mehmet Taha Gidemen      3.Mahmut Colayır

2.Kategori:      1.Utku Sadulla                       2.Abdullah Ekicioğlu             3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori:      1.Oğulcan Doğan       2.Önder Efe Cüce                  3.Halil İbrahim Kurtoğlu

4.Kategori:      1.Ömür Ulaş Küçükkale        2.Ege Bayraktar         3.Emir Veysel Levent

5.Kategori:      1.Muhammed T.Selçuk          2.Yaman D. Durmaz  3.Kuzey Dumlupınar

6.Kategori:      1.Mertcan Aslantaş    2.Semih Türkmen                   3.Tuğra Tığ    

7.Kategori:      1.Efe Güleç                2.Muhammed Emin               3.Kemal Köstü          

8.Kategori:      1.Yunus E. Tomak     2.Kerim Karpuz                                 3.Yağız Cüce

9.Kategori:      1.Nikita Gordeev       2.Denktaş Karamahmutoğlu  3.Sinan Kara

10.Kategori:    1.Arda A. Öztürk       2.Hüseyin Erçelik                   3.Mehmet Turkuk

ÇİFTLER KARIŞIK HYONG  PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Arda A. Öztürk- Nikita Gordeev (G.T.İ.K)

                        2.Yunus Emre Tomak – Hüseyin Erçelik      (L.T.İ.K)

                        3.Tuğra Tığ – Semih Türkmen (M.T.İ.K)

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