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Tavla yarışmasında liderler açıklandı

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Kuzey Kıbrıs İnternet Tavla Yarışmasında ilk hafta geride kalırken, konferanslarda ilk hafta liderleri de açıklandı

Tavla yarışmasında liderler açıklandı

Kuzey Kıbrıs Tavla Organizasyonları, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle hükümetin aldığı kısmi sokağa çıkmama kararı sonrasında evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmayan insanların keyifli vakit geçirmeleri için tavla yarışması organize etti.

Kuzey Kıbrıs İnternet Tavla Yarışmasında ilk hafta geride kalırken, konferanslarda ilk hafta liderleri de açıklandı. Buna göre Doğu Konferansında İsmail Güçlü, Batı Konferansında Serkaç Çalışır, Kuzey Konferansında ArneVebjornHoem ve Güney Konferansında Fırat Çelik liderliklerini sürdürüyorlar.

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