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Tarım Bakanlığı, Kelle'ye müteşekkir

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı futbol takımı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek genel başkan Hüseyin Çavuş Kelle’ye teşekkür plaketi verdi

Tarım Bakanlığı, Kelle'ye müteşekkir
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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’na Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ana sponsorluğunda Katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı futbol takımı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek genel başkan Hüseyin Çavuş Kelle’ye teşekkür plaketi verdi.

Ziyaret esnasında Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve yönetim kurulu temsilcileri ile bir araya gelen futbol takımı basın sözcüsü Hasan Özkan, Birliğin yaptığı katkının küçümsenmeyecek kadar büyük olduğunu ve aynı zamanda bakanlık personeli arasında moral depolamak için bir fırsat yaratıldığına işaret edildi.

Ziyaret esnasında konuşma yapan Genel Başkan Kelle ise yaptıkları katkının aslında bakanlık personeline değil, sektöre olduğunu vurguladı. Bakanlık personeli ile birlikte Genel Tarım Sigortası Fonu personelinin özveri göstererek çalıştığını belirten Genel Başkan Kelle, bakanlık personeli ile Sigorta Fonu personelinin sıradan memurlar gibi değil, üreticiye verdikleri hizmet ile sektörün kalbine ve atar damarlarına hizmet ettiklerine de açıklamasında yer verdi.

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