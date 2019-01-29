Taekwondo Federasyonu, Gökbilen’le devam edecek

Taekwondo Federasyonunun 43. olağan genel kurulu ve Martıalarts Oscar Ödül Töreni önceki gün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Muaythai Federasyonunun 43. olağan genel kurulu ve Martıalarts Oscar ödül töreni önceki gün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı

Törenlere üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Yılmaz Yıldırım, Ana Mualefet Partisi Başkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanvekili Zorlu Töre Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atatoğlu, UBP Milletvekilleri Kutlu Evren, Faiz Sucuoğlu, Ünal Üstel, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katılarak başarılı sporcu ve yöneticilere ödüllerini verdiler. Lefkoşa, Mağusa,Girne, Güzelyurt bölgelerinden 2018 senesinde başarılı olup ödül almaya hak kazananlar, muhteşem gösteriler sergileyerek büyük alkış topladılar. Tören sonunda toplu aile resmi çekildi

GÖKBİLEN YENİDEN BAŞKAN

Oscar Ödül Töreninden önce, Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Muaythai Federasyonunun genel kurulu yapıldı.

Genel Kurulda 2018 yılı mali ve faaliyet raporları okunarak aklanırken başkanlık seçiminde başkanlığa tek aday olan Eyüp Zafer Gökbilen 3 yıllığına federasyon başkanlığına seçildi.