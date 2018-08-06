Süper Kupa Akhisarspor'un

Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu

Süper Kupa maçında geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümünün 1-1 beraberlikle sona erdiği maçta Akhisarspor seri penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 geçerek kupanın sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı 5. dakikada Seleznyov'un golü ile 1-0 Akhisarspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının 79. dakikasında Galatasaray Eren Derdiyok ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma uzatma bölümüne gitti. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Galatasaray'a 5-4 üstünlük saplayan Akhisarspor TFF Süper Kupasını müzesine götüren taraf oldu.