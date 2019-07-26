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Stekalar Avrupa’da sallanıyor

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Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda mücadele eden bilardocularımız, başarılı sonuçlar almaya devam ediyorlar

Stekalar Avrupa’da sallanıyor
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Hollanda’nın Veldhoven Kenti’nde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda, Alara ve Mustafa 10 top disiplini tamamlandı.

Alara ve Mustafa 10 top disiplininde kaybederek kategorilerinde 9’uncu oldular. Dün başlayan 8 top disiplininde ise Mustafa Alnar ilk iki karşılaşmasında Polonya’dan Kamil Spicha’yı 7-6 ve Avusturya’dan Manuel Butschek’ı 7-4 yenerek adını yeniden ilk 16’ya yazdırmayı başardı. Diğer yandan genç milli sporcularımızdan Enis Soğular çıktığı 4 karşılaşmanın 3’ünü kazanarak yoluna devam etmeyi başardı. Enis Soğular ilk karşılaşmasında Belarus Uladzislau Shopik’i 7-4 yendikten sonra Hollanda’dan Quinten Pongers’e 1-7 mağlup oldu. Böylelikle kaybedenler tarafına geçen Soğular, sırasıyla İsviçre’den Noah Portmann’ı 7-2 ve Çek Cumhuriyeti’nden Michael Gulik’ 7-3 yenerek yoluna devam etti.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA WADA SEMPOZYUMU

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonasındaki tüm yönetici ve sporculara yönelik, Anti Doping konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. WADA, EPBF ve Hollanda Anti Doping Kurulu işbirliği ile gerçekleşen sempozyumda WADA tarafından hazırlanan videolar izlendi, doping konusunda gençlerin soruları yanıtlandı.

Etiketler; #Bilardo
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