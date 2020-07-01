Sıcak havada egzersiz yapacaklara tavsiyeler

Yaz aylarına bağlı olarak havaların sıcak ve nemli olması, kalp ve dolaşım sistemi içinde bazı zorluklar oluşturabiliyor. Vücut özellikle bu aylarda fazlasıyla efor sarf ederek kendini korumaya alıyor.

Bu yoğun sıcaklar altında egzersiz yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor

Yaz aylarında egzersize başlamadan önceki 1-2 saatlik süreçte sıvı alımının artırılması gerekiyor. Uzmanlar “Egzersiz yapımına bağlı olarak ter bezlerinde yoğun ter çıkışı ortaya çıkacaktır. Bu durum sporcuların ve spor yapan kişilerin performansını önemli ölçüde etkileyecektir. Spor öncesinde sıvı alımınıza dikkat etmemeniz susuzluğa bağlı olarak beyin, kalp ve dolaşım sisteminize zarar verebilir. Bu nedenle sıcak aylarda egzersiz yapan kişilerin öncesinde içmesi gereken su miktarının üçte birini içmesini öneriyoruz. Böylece vücut daha dirençli ve enerjik olacak, dolaşım ile tüm doku ve organlara yeterli kan miktarı ulaşabilecektir" diyor

Yaz aylarında düzenli spor yapan kişiler için, özellikle sabah saatlerinde spor yapmanın daha verimli olacaktır. Sabah saatlerinde hava daha serin ve kuru ayrıca ozon konsantrasyonu da, günün diğer saatlerine göre daha düşük oluyor. Ozon konsantrasyonun yoğun olması solunum yollarında ciddi tahrişe neden olabiliyor. Bu durum özellikle baş ağrısını büyük ölçüde tetikleyerek, konsantrasyonu ve spordan alacağınız verimi kısıtlayabiliyor. Bu nedenle ozon konsantrasyonunun az olduğu ve güneş ışınlarının dik açı ile gelmediği 10:00- 12:00 saatlerde ince, rahat ve ter emen giysiler tercih ederek sporunuzu yapabilirsiniz.

Verimli bir egzersiz sonrasında vücut fonksiyonlarının kendine gelebilmesi için bir süre beklemek gerekir. Egzersiz uzmanları Spor bitiminde soğuma egzersizlerinin yapılması gerektiğini ve yaklaşık 10-15 dakika sonrasında duşa girilmesinin oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Aksi takdirde vücutta fonksiyon bozuklukları oluşacağı için kalp krizi ve ritm bozuklukları gibi sorunların gözlenebileceğini söyledi.