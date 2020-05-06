Sapsızoğlu: İhaleye çıkılıp, tadilat bitirilsin

Hasan Sapsızoğlu,“Salonumuzun tadilatı ile ilgili maliyeden bloke alınmış ama ihaleye çıkılamamıştı. Şimdi yeni bir sürecin içine giriyoruz. Bir an önce ihaleye çıkılmasını ve salonumuzun tadilatının bitirilmesini talep ediyoruz.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu salonunun çatısıgeçtiğimiz gün(Salı) Lefkoşa’yı etkisi altı alan yoğun sağanak yağış sonrasında akıtmış ve salon çökme aşamasına gelmişti.

Özellikle tavanı çok yıpranmış olan ve geçmişte de akıtarak tehlikeye neden olan çatının tadilatı için gerekli ihale süreci ile ilgili olarak başkan Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“İlaçlanmış dezenfekte edilmiş salonumuzun kafamıza yıkılıyor olduğunu görünce çok üzüldük. Yetkililer salonumuzun tadilatı için bir an önce harekete geçmelidirler.

Yaklaşık 6 ay yoğun uğraşlar sonucu bürokratik engeller aşıldıktansonra seçim yasaklarından bir gün önce Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun büyük desteği ve Spor Dairesi yetkililerinin katkılarıyla salonumuzun tadilatı ile ilgili maliyeden bloke alınmıştı. Seçim yasaklarının girmesi ve korona virüs nedeniyle içinde bulunduğumuz kötü dönemden dolayı ihaleye çıkılamamıştı.

Hafta başı tekrardan görüşmelere başladık ve yine yeni bir sürecin içine giriyoruz. Bu süreç için fazla uzamadan biran önce sonlandırılmasını, ihaleye çıkılmasını ve salonumuzun tadilatının bitirilmesini talep ediyoruz.

Çağdaş toplumlar, sporu sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası saymaktadır. Geri kalmış ya da gelişmekte olan toplumların çoğunda sporun sosyal hayattaki yeri ve önemi henüz keşfedilmemiştir.”