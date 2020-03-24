Sapsızoğlu: Evde cimnastik yapan çocukları kutlarım

Hasan Sapsızoğlu, evlerinde çalışmalarını sürdüren sporcularla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, spor alışkanlığının cimnastikle kazanabiliceğine dikkat çekip, evde cimnastik yapan çocukları kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, korona virus (COVID 19) salgın tehlikesi nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sonrasında evlerinde çalışmalarını sürdüren sporcular ve genel durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasan Sapsızoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“İçinden geçtiğimiz bu zor süreçten bir an önce hep birlikte el ele verip kurtulacağız. Bu süreç bize gösteriyor ki sağlıklı nesiller yetiştirmek için spor şarttır.

Bu spor alışkanlığını da cimnastikle kazanabiliriz. Cimnastik ailesi olarak bizler 3 yaşından başlayarak çocuklarımızı sağlıklı bir birey yetiştirme anlamında hayata hazırlıyoruz.

Cimnastik Federasyonu olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı da biliyoruz. Bu süreçte çağrılarımıza kulak verip evinde kalıp cimnastik yapan çocuklarımızı kutluyoruz.”