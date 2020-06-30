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Sakallı, Özbarışçı’yı devirdi

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FIFA 2020 Dijital Basın Ligi koronavirüs pandemisi sonrasında kaldığı yerden devam ederken, oynanan maçta Hamit Sakallı, Hüseyin Özbarışçı’yı 3-1 mağlup etti

Sakallı, Özbarışçı’yı devirdi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), sponsoru Telsim ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde düzenlediği FIFA 2020 Dijital Basın Ligi koronavirüs pandemisi sonrasında kaldığı yerden devam ediyor.

Telsim tarafından dernek binasında düzenlenerek hizmete açılan ‘Telsim Teknoloji Odası’nda yer alan lig mücadelesine dernek üyeleri ve KKTC’de yayın yapan basın kuruluşları katıldı. Lig, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen zorunlu ara sonrasında 27 Haziran Cumartesi günü oynanan karşılaşmayla devam etti. Maçta Hamit Sakallı, Hüseyin Özbarışçı’yı zorlanmadan 3-1 mağlup etti. Kalan maçların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların tamamlanmasının ardından ilk dört içerisinde yer alacak olan isimler KKTC Telsim Genel Müdürlük binasındaki yarı final ve final müsabakalarında yer almaya hak kazanacak.

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