Polis ve Cezaevi, liderliklere el koydu

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplar yavaş yavaş şekillenmye başladı. A ve B grubunda mücadele eden toplam 14 takım finallere kalma hesapları yapıyor. 2 grupta son maçlar Pazartesi ve Salı oynanacak. İlk 4’lerde yer alan takımlar finallerde mücadeleye devam edecekler.
İbrahim Özsoy’un organize ettiği turnuvası Gençlik Gücü halı sahasında heyecanlı ve bol gollü sürüyor. A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubunda Merkezi Cezaevi, B grubunda ise Polis Genel Müdürlüğü lider durumda bulunuyor.
MAÇLARIN PROGRAMI
Pazartesi
19.00 Dış İşleri-Din İşleri
20.00 Meclis-Polis
21.00 Sayıştay-İhtiyat
Salı
19.00 Tarım Bakanlığı-Elektrik
20.00 Merkez Cezaevi-İKEV
21.00 Devlet Hastanesi-Telefon