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Polis ve Cezaevi, liderliklere el koydu

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarda Merkezi Cezaevi ve Polis Genel Müdürlüğü liderliklerini sürdürüyor

Polis ve Cezaevi, liderliklere el koydu
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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplar yavaş yavaş şekillenmye başladı. A ve B grubunda mücadele eden toplam 14 takım finallere kalma hesapları yapıyor. 2 grupta son maçlar Pazartesi ve Salı oynanacak. İlk 4’lerde yer alan takımlar finallerde mücadeleye devam edecekler.

İbrahim Özsoy’un organize ettiği  turnuvası Gençlik Gücü halı sahasında heyecanlı ve bol gollü sürüyor. A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubunda Merkezi Cezaevi, B grubunda ise Polis Genel Müdürlüğü lider durumda bulunuyor.

MAÇLARIN PROGRAMI

Pazartesi

19.00 Dış İşleri-Din İşleri

20.00 Meclis-Polis

21.00 Sayıştay-İhtiyat

Salı

19.00 Tarım Bakanlığı-Elektrik

20.00 Merkez Cezaevi-İKEV

21.00 Devlet Hastanesi-Telefon

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