Polis ve Cezaevi, liderliklere el koydu

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplarda Merkezi Cezaevi ve Polis Genel Müdürlüğü liderliklerini sürdürüyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda gruplar yavaş yavaş şekillenmye başladı. A ve B grubunda mücadele eden toplam 14 takım finallere kalma hesapları yapıyor. 2 grupta son maçlar Pazartesi ve Salı oynanacak. İlk 4’lerde yer alan takımlar finallerde mücadeleye devam edecekler.

İbrahim Özsoy’un organize ettiği turnuvası Gençlik Gücü halı sahasında heyecanlı ve bol gollü sürüyor. A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubunda Merkezi Cezaevi, B grubunda ise Polis Genel Müdürlüğü lider durumda bulunuyor.

MAÇLARIN PROGRAMI

Pazartesi

19.00 Dış İşleri-Din İşleri

20.00 Meclis-Polis

21.00 Sayıştay-İhtiyat

Salı

19.00 Tarım Bakanlığı-Elektrik

20.00 Merkez Cezaevi-İKEV

21.00 Devlet Hastanesi-Telefon