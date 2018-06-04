Pireler arasında başarılı canlı yayın

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Gülgün Süt Ürünleri’nin ana sponsorluğunda düzenlediği, 2018 Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde bazı etapları canlı yayınlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları, zor şartlara rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiler.

Lefkoşa Şehir İçi etabında canlı yayın yapan BRT ekibi, bölgede bulunan gurtiniler (köpek piresi) yüzünden zor anlar yaşadılar.

Belediye ekiplerinin alanı ilaçlamasından sonra görev yapabilen canlı yayın ekibinin, kameramanları ise eski bir apartmanın balkon ve tepesinden zor şartlarda başarılı bir canlı yayın gerçekleştirdiler.