Özgül rekorlarla başladı

Özgül Çetin, Gaziantep Alleben kapalı yüzme havuzunda düzenlenen yarışların birinci gününde, KKTC 10, 11 ve 12 yaş rekorlarını kırdı

Yüzücümüz Özgül Çetin, Türkiye’de ilk gün yarışlarında rekor kırdı. Türkiye Gaziantep Alleben kapalı yüzme havuzunda düzenlenen yarışların birinci gününde Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu ferdi yüzücüsü Özgül Çetin başarılı sonuçlar alarak rekorlar kırdı.

Antep’teki yarışların ilk gününde 200 metre karışık yüzen Özgül Çetin birinci gelerek KKTCyi gururlandırdı. Özgül, Antep’te aldığı 02:58:45 lik derecesi ile, KKTC 10 ve 11 yaş rekorlarını kırdı. Öğleden sonraki akşam seansında ise 100 metre kelebek yüzen Özgül Çetin yine birinci gelerek yaptığı 01:16:14 lük derecesi ile KKTC 10, 11 ve 12 yaş rekorlarını kırdı. Ayrıca 100 metre kelebek yüzüşünde alınan 50 metre kelebek rekor denemesindede 35:13 lük derecesi ile KKTC 10 ve 11 yaş rekorlarının da sahibi olan Özgül Çetin bugün yapılacak ikinci gün yarışlarında yarışacak.