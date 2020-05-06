Özbilgehan: 6,5 milyonluk borcu azalttık

Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi içerisinde yaptıkları çalışmalarla göreve geldiklerin buldular 6,5 milyonluk borcu, 1,5 milyona indirdiklerini açıkladı

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi içerisinde yaptıkları çalışmalarla borcu azalttıklarını açıkladı. Daireyi prensipler ortaya koyarak disipline etmek çok önemliydi.

Mehmet Özbilgehan, göreve geldikten sonra 6,5 milyonluk bir borç bulduklarını, daire içerisinde

yaptıkları disiplin çalışmaları ile borcu 1,5 milyona indirdiklerini açıkladı.Mehmet Özbilgehan açıklamalarında “Mevcut yapıyı sürdürebilir yapma adına personelin daha ciddi ve etkin katılımını sağlayan bir çalışma ortamı sağladık. Böylece borcu indirdik. Ama istediklerimizi yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlıdır. Çünkü maliyenin koyduğu kriterler vardır. Eski borçların – faturaların ödenmemesi sorunu vardır. Bunları da hepsini disipline ettik.

Yeni yatırım yapamıyoruz. İflas etmiş dairenin bir şey yapması pek mümkün değildir. Ama biz stratejik adımlar atarak ilerliyoruz. Epey de yol kat ettik.

Sporun sadece futbolun değil, ülke sporunun yaşam boyu sporu sağlama adına stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz.”