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Ömer, Türkiye Milli Takım kampında

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Ömer, Türkiye Milli Takım kampında
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Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Ömer Özyıldırım, Türkiye Milli Takım kampına katıldı. Ömer Özyıldırım, Bursada düzenlenen Türkiye Milli Takımı Yıldızlar Serbest Güreş hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

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