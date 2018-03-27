Oklar kapalı alanda atıldı

Okçuluk Federasyonu tarafından NAVEK A.Ş ana sponsorluğun da organize edilen kapalı alan liginin minik, yıldız ve genç kategorilerinden oluşan üçüncü yarışı, Atatürk Spor Kompleksi kapalı alanında gerçekleştirildi.

Okçuluk Federasyonu bünyesinde ferdi ve kulüplerin minik, yıldız ve gençlerin yarıştığı yarışmaya oldukça yüksek sayıda sporcu katılırken, kalabalık sporsever kitlesi yarışları izledi.

Yarışmada dereceye girenler;

Minik Kız: Selin Özdilek (GAÜ), Işık Tez (GAÜ), Damla Akar (GAÜ)

Minik Erkek: Hasan Bilgehan (MGA), Toprak Tosun (GAÜ), Efe Tunçakyürek (FERDİ)

Yıldız Kız: Ceren Bulancak (BAF), İdal Kutluhan (YOK D.), Selcan Özdilek (GAÜ)

Yıldız Erkek: Çetin Erdinç (BAF), Doğu Afşin Kızılca (GAÜ), Eren Paşa (MGA)

Genç Kız: Efsane Bulancak (BAF), Pembe Uluç (BAF), Aylin Kayaaltı (ASB)

Genç Erkek: Ege Deniz (ASB), Arçın Çelikesmer (MGA), Melih Yağız (YOK D.)