Oklar, Cumhuriyet için atıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor Kompleksi içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yarışması Pazartesi günü sabah saat 10:00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla, yenilenen okçuluk çim alanında gerçekleştirildi.
Süper Minik- Minik-Yıldız –Genç-Büyük Okçulardan 75 kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Olimpik Yay Süper Minik kız-erkek, Olimpik ve Makaralı Yay Yıldız kız- erkek, Olimpik Yay Genç kız-erkek ve Büyükler bayan-erkek sporcuların katıldığı yarışmaya yüksek katılımın ve seyircinin bulunduğu ve kulüpler ile sporcuların yenilenen tesiste ok atmanın kendilerine mutluluk verdiğinin gözlemlendi. Yarışmada dereceye giren 36 sporcuya kupa ve ödülleri, federasyon başkani Ferdi Çiftçi, Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı ve federasyon resmi hakemleri tarafından verildi .
SÜPER MİNİK KIZ 7-8 (YAŞ)
Damla AKAR 137
Aybüke BİROL 106
Melinay YAĞIZ 77
SÜPER MİNİK ERKEK 7-8 (YAŞ)
Ali Berk GEZEK 133
Algın KÖMÜRCÜLER 125
Kuzey DENİZ 102
MİNİK KIZ 9-10 (YAŞ)
Şerife KELEŞ 127
Işık TEZ 124
Yağmur ABİÇ 98
MİNİK ERKEK 9-10 (YAŞ)
Berkin ALTINDAĞLI 134
Salih MISTIKOĞLU 102
Hasan BİLGEHAN 81
YILDIZ KIZ 11-13 (YAŞ)
Ceren BULANCAK 283
İdal KUTLUHAN 241
Erin ÇİFTÇİ 160
YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)
Çetin ERDİNÇ 296
Mustafa ALPCAN 268
Pertev DİRENÇ 202
MAKARALI YAY YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)
1.Mustafa AKAR 295
2.Aygün ALTINDAĞLI 242