Oklar, Cumhuriyet için atıldı

Okçuluk Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde okçuluk yarışı düzenlendi

KKTC Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor Kompleksi içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yarışması Pazartesi günü sabah saat 10:00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla, yenilenen okçuluk çim alanında gerçekleştirildi.

Süper Minik- Minik-Yıldız –Genç-Büyük Okçulardan 75 kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Olimpik Yay Süper Minik kız-erkek, Olimpik ve Makaralı Yay Yıldız kız- erkek, Olimpik Yay Genç kız-erkek ve Büyükler bayan-erkek sporcuların katıldığı yarışmaya yüksek katılımın ve seyircinin bulunduğu ve kulüpler ile sporcuların yenilenen tesiste ok atmanın kendilerine mutluluk verdiğinin gözlemlendi. Yarışmada dereceye giren 36 sporcuya kupa ve ödülleri, federasyon başkani Ferdi Çiftçi, Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı ve federasyon resmi hakemleri tarafından verildi .

SÜPER MİNİK KIZ 7-8 (YAŞ)

Damla AKAR 137

Aybüke BİROL 106

Melinay YAĞIZ 77

SÜPER MİNİK ERKEK 7-8 (YAŞ)

Ali Berk GEZEK 133

Algın KÖMÜRCÜLER 125

Kuzey DENİZ 102

MİNİK KIZ 9-10 (YAŞ)

Şerife KELEŞ 127

Işık TEZ 124

Yağmur ABİÇ 98

MİNİK ERKEK 9-10 (YAŞ)

Berkin ALTINDAĞLI 134

Salih MISTIKOĞLU 102

Hasan BİLGEHAN 81

YILDIZ KIZ 11-13 (YAŞ)

Ceren BULANCAK 283

İdal KUTLUHAN 241

Erin ÇİFTÇİ 160

YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)

Çetin ERDİNÇ 296

Mustafa ALPCAN 268

Pertev DİRENÇ 202

MAKARALI YAY YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)

1.Mustafa AKAR 295

2.Aygün ALTINDAĞLI 242