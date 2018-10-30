banner107
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
18 0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
88 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
33 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
18 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
27 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
119 0
Puan kaçar
Puan kaçar
186 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
34 0
banner82
banner147

Oklar, Cumhuriyet için atıldı

banner27

Okçuluk Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde okçuluk yarışı düzenlendi

Oklar, Cumhuriyet için atıldı
banner192

KKTC Okçuluk Federasyonu Atatürk Spor Kompleksi içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yarışması Pazartesi günü sabah saat 10:00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla, yenilenen okçuluk çim alanında gerçekleştirildi.

Süper Minik- Minik-Yıldız –Genç-Büyük Okçulardan 75 kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Olimpik Yay Süper Minik kız-erkek, Olimpik ve Makaralı Yay Yıldız kız- erkek, Olimpik Yay Genç kız-erkek ve Büyükler bayan-erkek sporcuların katıldığı yarışmaya yüksek katılımın ve seyircinin bulunduğu ve kulüpler ile sporcuların yenilenen tesiste ok atmanın kendilerine mutluluk verdiğinin gözlemlendi. Yarışmada dereceye giren 36 sporcuya kupa ve ödülleri, federasyon başkani Ferdi Çiftçi, Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı ve federasyon resmi hakemleri tarafından verildi .

SÜPER MİNİK KIZ  7-8 (YAŞ)

Damla AKAR 137

Aybüke BİROL 106

Melinay YAĞIZ 77

SÜPER MİNİK ERKEK 7-8 (YAŞ)

Ali Berk GEZEK 133                     

Algın KÖMÜRCÜLER 125

Kuzey DENİZ 102

MİNİK KIZ  9-10 (YAŞ)

Şerife KELEŞ 127

Işık TEZ 124

Yağmur ABİÇ 98

MİNİK ERKEK 9-10 (YAŞ)

Berkin ALTINDAĞLI 134

Salih MISTIKOĞLU 102

Hasan BİLGEHAN 81

YILDIZ KIZ  11-13 (YAŞ)

Ceren BULANCAK 283

İdal KUTLUHAN 241

Erin ÇİFTÇİ 160

 YILDIZ  ERKEK 11-13 (YAŞ)

Çetin ERDİNÇ 296

Mustafa ALPCAN 268

Pertev DİRENÇ 202

MAKARALI YAY YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)

1.Mustafa AKAR  295

2.Aygün ALTINDAĞLI 242

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.