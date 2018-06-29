Ogan, MSA’dan güven oyunu aldı

Mağusa Spor Akademisi Derneği değişen 23/2016 dernekler yasası uyarınca ilk olağan genel kurulunu önceki akşam Mağusa Gelişim Akademisi Salonu’nda yaptı.

Divan başkanlığını Mehmet Devecioğlu, sekreterlikleri ise Kemal Manalı, Fevzi Erşanlar yaptığı genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ogan derneğin başkanlığa getirildi.

Mali raporu da açıklayan başkan Ahmet Ogan, derneğin gelirlerinin üyelik ve sponsorlar kanalı ile sağlandığına vurgu yaparak, 19.675 TL gelir, 19.675 TL gideri olduğunu açıkladı. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

Dernek başkanı seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Ahmet Ogan, Futbol Federasyonu’na kayıtlı tek özel akademi derneği olduklarına vurgu yaparak, gelişimin sağlanması için bütünlük içerisinde çalışmaların devam etmesi noktasında kararlılık gösterdiklerine vurgu yaparak genel kurula katılan üyelerine ayrıca teşekkür etti.