Objektifimizden yansıyanlar

Necati Külahlılar

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği Uluslararası Bisiklet Turu'nun final gününe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman da katıldı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs kupasında Doğan Türk Birliği maçında Yenicami’nin başarılı futbolcusu Ünal Kaya turu getiren penaltıyı atınca işte böyle hava sekerek turun sevincini yaşadı.

Yalova’nın cezası sebebi ile Lefkoşa’ ya maçı izlemeye gelen Yalovalı kadın taraftarlar ve çocukları, zor durumda takımlarına tam destek oldular

YDÜ Olimpik Havuzu'nun başarılı yüzme eğitmenlerinden Mehmet Gürcenk, çocukları en iyi şekilde eğitebilmek için işini dikkatle yapıyor

Futbol maçlarını görüntüleyen Gelengül Prodüksiyon sahibi İrfan Gelengül, Yalova – Lefke maçında her zaman olduğu gibi en iyi açıdan çekim yaptı

Deneyimli saha komiseri Cemal Teralı, maç öncesinde kendisine verilen verakaları dikkatle inceleyip hata yapmamaya büyük özen gösteriyor

İsmi Maraş ile özdeşleşmiş isimlerden olan işitme engelli taraftar Ali, devre arasında Maraş futbolcuları Hasan Aksoy ve Yavmi ile sohbet etti