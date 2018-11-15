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Objektifimizden yansıyanlar

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Objektifimizden yansıyanlar
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Necati KÜLAHLILAR

Her zaman ve her yerde fotoğraf çekip, facebook sayfasından paylaşmayı çok seven eski hakemlerden Alper Aligüllü, BTM kura çekiminde de kamerası ile bol bol fotoğraf çekti

Cihangir’in başarılı futbolcusu ve takım kaptanı Fırat Ersalan’ın eşi Şenay Ersalan ve oğlu Yağız, Cihangir – Esentepe maçını özel bölümden izlediler

Esentepe kulüp başkanı Umut Bahadır ve taraftalar takımlarının ligdeki durumuna rağmen geleceğe umutla bakıp, futbolcularına destek veriyorlar

Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda kadın yarışmacılar oklarını hedefe atmak için konsantre oldular

Doğan Türk Birliği – Yenicami maçını izleyen gelen Yenicami kulübü eski başkanı Kaan Kaner ve Yenicami taraftarları takımlarına maç boyunca destek verdiler

Hamitköy taraftarları, Düzkaya deplasmanında da tribünlerde takımlarını desteklerlerken, maçı kaybeden takımlarını maç sonunda da alkışladılar

Doğan Türk Birliği takımının taraftarı Ahmet, her maç olduğu gibi Yenicami maçında da sahadaki yerini alarak maçı izledi

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