NKL Bayan Futsal Takımı Türkiye yarı finallerinde

Liselerarası futsal finallerinde Kıbrıs şampiyon olan Namık Kemal lisesi bayan futsal takımı da bölge şampiyonluğuna katılmak üzere Türkiye’ye gitti

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Milli Günler Okul Sporları Kol Etkinlikleri, Spor Birimi tarafından düzenlenen Liselerarası futsal finallerinde Kıbrıs şampiyon olan Namık Kemal lisesi bayan futsal takımı da bölge şampiyonluğuna katılmak üzere Türkiye’ye gitti. 13-17 Ocak tarihleri arasında Eskişehir de gerçekleştirilecek olan liselerarası futsal bölge şampiyonasında mücadele eden Namık Kemal Lisesi bayan futsal takımı grup maçlarında iyi sonuçlar alarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Türkiye Bölge şampiyonasında mücadele etmek için Eskişehir’e giden Namık Kemal Lisesi bayan futsal takımı kafilesinde kafile başkanı ve antrenör olarak Bahire Ersöz ile 12 kız oyuncu bulunuyor. Eskişehir’de gerçekleştirilen Türkiye okul sporları organizasyonu futsal gençler yarı final grup maçları 2 grupta 8 takımın katılımı ile gerçekleştiriliyor. Futsal genç kızlar yarı finalinde A grubunda mücadele eden

Namık Kemal Lisesi bayan futsal takımı ile birlikte Sakarya Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi, Bursa İnegöl Lisesi yer alıyor. B grubunda ise İstanbul Büyükçekmece Ruhi Sakalp Lisesi, Kocaeli Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir, Şehit Murat Tursöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karabük Ovacık Lisesi takımları yer alıyor. Türkiye Bölge şampiyonasında grubunda üç karşılaşma yapacak olan Namık Kemal Lisesi bayan futsal takımı gruptan çıkarak Türkiye finallerinde mücadele etmek istiyor. Eskişehir’de düzenlenen Futsal genç kızlar yarı finalinde mücadele eden Namık Kemal Lisesi bayan futsal takımına Süleyman Özkoç, Fırat Özatilla katkı koyarak destek oldu.