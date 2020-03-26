banner411
banner69
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
38 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
42 0
 
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
20 0
14 0
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
26 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
95 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
1.4B 0
banner374

Nil Özön’den online spor desteği

banner27

Fitness eğitmenlerinden Nil Özön yaptığı paylaşımlar ile koronavirüs tehlikesi nedeniyle evde kalan halkımıza ve danışanlarına online olarak yardımcı oluyor. Antrenmanlar sayesinde insanlar formlarını koruyorlar

Nil Özön’den online spor desteği

Koronavirüs nedeniyle evde kalan halkımız formunu ve bağışlık sistemini korumak için evde spor yapmaya çalışıyor.

Evdesporyapmayaçalışanhalkımızınyardımınaisesporeğitmenlerikoşuyor.Sporeğitmenlerisosyalmedyahesaplarındangerekyaptıklarıcanlıyayınlarvevideolarilegerekse de önerdiklerihareketlerveantrenmanprogramlarıylahalkımızınsporunubilinçlişekildeyapmasınaolanaksağlıyorlar.

Fitness eğitmenlerinden Nil Özön de yaptığıpaylaşımlarile hem halkımıza hem de kendidanışanlarına online olarakyardımcıolmayaçalışıyor. Nil,halkımızınbuzorlugünlerdedahafazlabirbirinekenetlenmesivemoraliniyüksektutmakadınaevlerindeolabildiğincefizikselaktivitedebulunmasıgerektiğinedikkatçekerekyaptığıpaylaşımlarlabuna en ufakbirkatkıda bile bulunmasınınkendisinimutluettiğiniifadeetti.

Özön, evlerindekalanhalkımızın hem sağlığı hem de fizikselformunukorumasıiçinsporunönemininaltınıçizerekherkesi en azındangünde 15 dakikasınıayıraraksporyapmayadavetetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.