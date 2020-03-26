Nil Özön’den online spor desteği

Fitness eğitmenlerinden Nil Özön yaptığı paylaşımlar ile koronavirüs tehlikesi nedeniyle evde kalan halkımıza ve danışanlarına online olarak yardımcı oluyor. Antrenmanlar sayesinde insanlar formlarını koruyorlar

Koronavirüs nedeniyle evde kalan halkımız formunu ve bağışlık sistemini korumak için evde spor yapmaya çalışıyor.

Evdesporyapmayaçalışanhalkımızınyardımınaisesporeğitmenlerikoşuyor.Sporeğitmenlerisosyalmedyahesaplarındangerekyaptıklarıcanlıyayınlarvevideolarilegerekse de önerdiklerihareketlerveantrenmanprogramlarıylahalkımızınsporunubilinçlişekildeyapmasınaolanaksağlıyorlar.

Fitness eğitmenlerinden Nil Özön de yaptığıpaylaşımlarile hem halkımıza hem de kendidanışanlarına online olarakyardımcıolmayaçalışıyor. Nil,halkımızınbuzorlugünlerdedahafazlabirbirinekenetlenmesivemoraliniyüksektutmakadınaevlerindeolabildiğincefizikselaktivitedebulunmasıgerektiğinedikkatçekerekyaptığıpaylaşımlarlabuna en ufakbirkatkıda bile bulunmasınınkendisinimutluettiğiniifadeetti.

Özön, evlerindekalanhalkımızın hem sağlığı hem de fizikselformunukorumasıiçinsporunönemininaltınıçizerekherkesi en azındangünde 15 dakikasınıayıraraksporyapmayadavetetti.