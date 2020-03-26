Nil Özön’den online spor desteği

Koronavirüs nedeniyle evde kalan halkımız formunu ve bağışlık sistemini korumak için evde spor yapmaya çalışıyor.
Evdesporyapmayaçalışanhalkımızınyardımınaisesporeğitmenlerikoşuyor.Sporeğitmenlerisosyalmedyahesaplarındangerekyaptıklarıcanlıyayınlarvevideolarilegerekse de önerdiklerihareketlerveantrenmanprogramlarıylahalkımızınsporunubilinçlişekildeyapmasınaolanaksağlıyorlar.
Fitness eğitmenlerinden Nil Özön de yaptığıpaylaşımlarile hem halkımıza hem de kendidanışanlarına online olarakyardımcıolmayaçalışıyor. Nil,halkımızınbuzorlugünlerdedahafazlabirbirinekenetlenmesivemoraliniyüksektutmakadınaevlerindeolabildiğincefizikselaktivitedebulunmasıgerektiğinedikkatçekerekyaptığıpaylaşımlarlabuna en ufakbirkatkıda bile bulunmasınınkendisinimutluettiğiniifadeetti.
Özön, evlerindekalanhalkımızın hem sağlığı hem de fizikselformunukorumasıiçinsporunönemininaltınıçizerekherkesi en azındangünde 15 dakikasınıayıraraksporyapmayadavetetti.