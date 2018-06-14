Namağlup lider Tatlısu

Erkekler Bocce Ligi’nde Tatlısu, Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmasını 2-1 kazanarak hem namağlup yoluna devam etti, hem de play-off öncesinde birinci sıraya yükseldi

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Bocce Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları oynandı.

Haftanın en önemli karşılaşmasında 2 namağlup takım Yakın Doğu Üniversitesi ile Tatlısu karşı karşıya geldi. 3’lü karşılamayı 9-7 alan Tatlısu setlerde 1-0 öne geçti. Tekli karşılaşmada ise Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Tatlısu'yu 9-2 yenerek setleri eşitledi. İkili ve son karşılaşmada Tatlısu, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 9-2, karşılaşmayı da 2-1 kazanarak hem namağlup yoluna devam etti, hem de play-off a birinci sırada girme yolunda önemli adım attı.

Gecenin diğer karşılaşmasında ise ÖZEV rakibi Darbazspor’u 2-1 yenerek play-off iddiasını sürdürürken, Darbaz bu mağlubiyetle ligin dibine temel attı.

Gecenin son maçında GÜHAD zaman zaman zorlandığı müsabakada rakibi Taşkınköy SK’yı 2-1 yenerek play-off da ben de varım dedi.