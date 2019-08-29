Naci Talat Turnuvasında şampiyon Aytan Market

24. Geleneksel Naci Talat Halı Saha Turnuvası’nda şampiyonluğa uzanan takım finalde Baştaşlar İnşaat’ı 5-2 mağlup eden Aytan Market oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gönyeli Ocak Örgütü’nün düzenlediği 24. Geleneksel Naci Talat Halı Saha Turnuvası’nda şampiyonluğa uzanan takım finalde Baştaşlar İnşaat’ı 5-2 mağlup eden Aytan Market oldu.

Final maçının sona ermesinin ardından takımlara ve dereceye girenlere ödüller verildi. Final maçına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleri, Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Kadın Örgütü temsilcileri katıldı. Turnuva dördüncüsü Gönyeli İnşaat’a ödül ve kupasını Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Niyazi Avcısoyu takdim ederken, üçüncü gelen Abohor’a KTFF eski Başkanı Niyazi Okutan, turnuva ikincisi Baştaşlar İnşaat’a Genel Başkan Tufan Erhürman, şampiyon Aytan Market’e ise Sıla Usar İncirli ödül ve kupalarını verdi.

Final mücadelesinden önce oynanan maçta Abohor ve Gönyeli İnşaat karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 11-8 galip gelen Abohor turnuvada üçüncü, Gönyeli İnşaat ise dördüncü oldu. Üçüncülük ve dördüncülük maçının ardından kadınların oluşturduğu DTB-TOL Karma Kadın Amatör Takımı ile Çetinkaya’nın kadın takımları gösteri maçı düzenledi.