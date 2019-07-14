 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kartingde 3.raunt yapıldı
Kartingde 3.raunt yapıldı
7 0
Hamilton evinde kazandı
Hamilton evinde kazandı
8 0
 
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
85 0
Felix, Çetinkaya için geliyor
Felix, Çetinkaya için geliyor
113 0
Tamamen elektrikli ilk MINI yollara çıkıyor
Tamamen elektrikli ilk MINI yollara çıkıyor
8 0
Bello, Binatlı’da kalıyor
Bello, Binatlı’da kalıyor
121 0
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
15 0
banner82

Minik, Yıldız ve Gençler mücadele etti

banner27

Minik, Yıldız ve Gençler mücadele etti
banner267

Okçuluk Federasyonu tarafından 2019 yılı Açık alan Minik, Yıldız ve Gençler 3. Resmi sırama yarışmaları 13 Temmuz Cumartesi yapıldı.

10 takım ve 64 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda sezon boyunca sıralamada Federasyon tarafından belirlenen baraj puanları aşmak için yarışan sporcuların mücadelesi güzeldi.

Baraj puanlarını geçen ve sıralamaya giren sporcular Ağustos ayında Antalya’da düzenlenmesi planlanan Milli takım gelişim kampında yer alacak.

Sıcak hava şartlarında yarışmaya katılan sporcuların 11-17 yaş gurubundaki oluşturulan ve belirlenen kadro elde ettiği puanlar sonucunda kampa gitmeye hak kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri madalya töreninde Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.