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Minik kalpler, Tuğsan için attı

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Minik kalpler, Tuğsan için attı
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Dilekkaya Spor Kulübü’nün organize ettiği  Tuğsan Yazıcı  yararı için yapılan futbol turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada  16 takım mücadele ederken  izleyenler gün boyu çocukların keyifli ve çekişmeli maçlarına tanık oldu..

Çocuklar turnuva başlangıcında ‘’ SENİN İÇİN BURDAYIZ TUĞSAN’’ diyerek tedavi gören Tuğsan’a moral verdi. Yapılan karşılaşmalar sonucu  Yenicami birinci, Türk Ocağı ikinci, Göçmenköy ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda yapılan seronomide tüm çocuklara katılım belgesi, maçlarda görev alan hakem ve sağlık görevlisine plaket verilirken, üçüncüye kupasını Dilekkaya Spor Kulübü Başkanı Kaan Sakallızade, ikinci gelen Türk Ocağı’na Tuğsan Yazıcı’nın eniştesi Burak Çevikçe ve birinci gelen Yenicami’ye Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler verdi.

Dilekkaya Spor Kulübü yönetimi, turnuvaya katkı koyan herkese sonsuz teşekkür ederek gün sonunda elde edilen gelir ailesine takdim etti.

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