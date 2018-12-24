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Minderde Birincilik DAÜ’nün oldu

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Minderde Birincilik DAÜ’nün oldu
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Gençler Güreş Ligi”ne ait “Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan “Gençler Serbest Güreş Müsabakaları”nda kıyasıya bir mücadele sonrası Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 90 puanla birinciliği elde ederken, yine aynı puanı alan Büyükkonuk Spor Kulübü averajla ikinci oldu. 87 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) üçüncülüğü aldı. Mertdoğan Soyalan, Mesut Ayar, Serkan Köse, Ercan Köse ve Savaş Şeker hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde DAÜ’ye birincilik kupasını Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz takdim etti.

 “Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.DAÜ                 90 Puan

2.Büyükkonuk     90 Puan

3.YDÜ                 87 Puan

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