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Merkez Bankası ile Capital Bank, farklı kazandı

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“Bankalar ArasıHalı Saha Futbol Turnuvası”nda, Merkez Bankası ile Capital Bank, maçlarını farklı kazandılar

Merkez Bankası ile Capital Bank, farklı kazandı
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar ArasıHalı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadelelerine devam edildi.

Turnuvada C Grubu’nda KKTC Merkez Bankası-İktisat Bank, Capital Bank-Vakıflar Bankası karşılaştı. Oynanan iki karşılaşmada fileler 27 kez havalanırken, izleyenler adeta gole doydu. Gecenin ilk maçında KKTC Merkez Bankası ile İktisat Bankası karşılaştı. KKTC Merkez Bankası, rakibi İktisat Bankası'nı 12-2'lik farklı skorla yenmeyi başardı. KKTC Merkez Bankası bu önemli galibiyetle puanını 6'ya çıkarırken, gruptan çıkma şansını yükseltti. İktisat Bankası ise puansız son sırada kalarak, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Gecenin ikinci maçında ise lider Capital Bank ile puansız Vakıflar Bankası karşı karşıya geldi. Grupta oynadığı ilk iki maçını kazanan Capital Bank, üçüncü maçında bu kez Vakıflar Bankası'nı 13-0'lık farklı skorla yendi. Bu galibiyetle Capital Bank puanını 9'a çıkararak gruptan çıkma şansını oldukça yükseltti. Vakıflar Bankası ise puansız yoluna devam etti.

C Grubu Puan Durumu:

Takımlar                      O      G      B       M      A       Y       P

1-Capital Bank             3       3       0       0       24     3       9

2-KKTC Merkez Bankası       3       2       0       1       19     11     6

3-Near East Bank                   2       1       0       1       11     8       3

4-K.Vakıflar Bankası             2       0       0       2       3       17     0

5-İktisat Bankası           2       0       0       2       5       23     0

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