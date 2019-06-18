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LTB Ortaköy Futbol Okulu, top başı yaptı

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LTB Ortaköy Futbol Okulu, top başı yaptı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Ortaköy Futbol Okulu, Ortaköy Futbol Sahasında faaliyetlerine başladı.

6-11 yaş arası çocuklara ilk etapta çocuklara forma, şort ve çorap verilecek. Açılış idmanı öncesinde kayıt olan tüm çocuklar, okul tarafından özel bir hastanede sağlık taramasından geçirildiler. LTB Ortaköy Futbol Okulunda her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 18.30 – 19.30 arasında (6-8 yaş grubu) ve saat 19.30 – 20.30 arasında (9-11 yaş grubu) çocuklar antrenmanlarını yapacaklar.

LTB Spor Kulübü ile Ortaköy Spor Kulübü işbirliğinde kurulan LTB Ortaköy Futbol Okulu’nun ilk antrenmanına çocuklar büyük ilgi gösterdiler.

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