Limasol ve Kooperatif, puanla tanıştı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadelelerine devam edildi.

A Grubu’nda Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası karşı karşıya geldi. A Grubu'nda oynanan tek mücadelede Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 4-4 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası gruptaki ilk puanlarını aldılar.

A Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Türk Bankası 2 2 0 0 4 2 6

2-Garanti Bankası 2 1 0 1 7 6 3

3-TEB 2 1 0 1 5 5 3

4-L. Kooperatif Bankası 2 0 1 1 7 8 1

5-Koop Bank 2 0 1 1 8 10 1

Maç Programı (13 Eylül Perşembe):

C Grubu:

Saat 19.00-20.00 KKTC Merkez Bankası-İktisat Bank

Saat 20.00-21.00 Capital Bank-Vakıflar Bankası