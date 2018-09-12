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Limasol ve Kooperatif, puanla tanıştı

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Limasol ve Kooperatif, puanla tanıştı
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadelelerine devam edildi.

A Grubu’nda Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası karşı karşıya geldi. A Grubu'nda oynanan tek mücadelede Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 4-4 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası gruptaki ilk puanlarını aldılar.

A Grubu Puan Durumu:

Takımlar                                 O         G         B         M        A         Y         P

1-Türk Bankası                       2          2          0          0          4          2          6

2-Garanti Bankası                  2          1          0          1          7          6          3

3-TEB                                    2          1          0          1          5          5          3

4-L. Kooperatif Bankası        2          0          1          1          7          8          1

5-Koop Bank                         2          0          1          1          8          10        1

Maç Programı (13 Eylül Perşembe):

C Grubu:

Saat 19.00-20.00 KKTC Merkez Bankası-İktisat Bank      

Saat 20.00-21.00 Capital Bank-Vakıflar Bankası

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