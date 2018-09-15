Limasol lideri devirdi

Limasol Türk Kooperatif Bankası, lider Türk Bankası'nı mağlup ederek rakibinin namağlup ünvanını sildi

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar ArasıHalı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta mücadeleleri tamamlandı. Turnuvada A Grubu’nda Türk Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası, Garanti Bankası-Türk Ekonomi Bankası (TEB) karşı karşıya geldi.

Gecenin ilk maçında lider Türk Bankası ile Limasol Türk Kooperatif Bankası karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı ilk iki maçını kazanan Türk Bankası, sahadan 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen 6 puanla liderliğini sürdürmeye devam etti. Limasol Türk Koperatif Bankası ise puanını 4'e yükselterek averajla üçüncü sıraya yükseldi.

Gecenin ikinci maçında ise Garanti Bankası ile Türk Ekonomi Bankası karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla her iki takım da puanlarını 4'e yükseltti ve oynayacakları son maçlarda alacakları sonuçları beklemeye başladı.

Gruplarda ikinci hafta maçları sonunda liderler değişmedi. A Grubu'nda Türk Bankası, B Grubu'nda Asbank ve C Grubu'nda Capital Bank liderliklerini sürdürdü. Gruplarda son hafta mücadelelerine girilirken, A Grubu'nda yenilgisiz takım kalmadı. B Grubu'nda lider Asbank, Creditwest ve Novabank, C Grubu'nda ise Capital Bank, mağlubiyet yüzü görmediler.

Üçüncü hafta maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım direkt olarak bir çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 üçüncü takımdan oluşacak çeyrek final mücadeleleri için kura çekimi 24 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.