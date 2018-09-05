Liderlikler Hastane ve Polis’in

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda oynanan maçlar sonunda A Grubunda Devlet Hastanesi, B Grubunda Polis Genel Müdürlüğü lider durumda bulunuyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. hafta maçları Perşembe ve Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak.

İbrahim Özsoy’un organize ettiği halı saha futbol turnuvası Gençlik Gücü halı sahasında heyecanlı bir şekilde devam ediyor. A ve B gruplarında şimdiye kadar oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu’nda Devlet Hastanesi liderliğe yükselmeyi başardı. B grubunda ise Polis Genel Müdürlüğü liderlik koltuğunda yer alırken Maliye Bakanlığı aynı puanda averaj farkı ile takip ediyor.

Son oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, maçların programı ve puan durumları şöyle:

B Grubu Son Maç Sonuçları

KKTC Meclis-Sayıştay: 4-5

Polis Genel Müdürlüğü-Din İşleri: 23-1

Maliye Bakanlığı-Dışişleri: 7-4

A Grubu Son Maç Sonuçları

Merkezi Cezaevi-Devlet Hastanesi: 5-7

İKEV-Elektirik Kurumu: 2-6

Gümrük Dairesi-Tarım Bakanlığı: 7-4

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

D.Hastanesi 3 3 0 0 21 14 9

Tarım Bak. 3 2 0 1 17 12 6

Telefon D. 2 1 0 1 14 13 3

Cezaevi D. 2 1 0 1 11 10 3

ElektirikD. 2 1 0 1 10 8 3

Gümrük D. 3 1 0 1 15 17 3

İKEV Vakfı 3 0 0 3 8 17 0

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Polis G.M. 3 3 0 0 42 3 9

Maliye B. 3 3 0 0 14 7 9

İhtiyat S. 2 1 0 1 23 18 3

Dış İşleri 3 1 0 2 15 19 3

Sayıştay 2 1 0 1 5 14 3

KKTC Meclis 2 0 0 2 7 10 0

Din İşleri 2 0 0 2 10 40 0