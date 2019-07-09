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KTSYD, Telsim işbirliği devam ediyor

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Telsim arasında sponsorluk ve işbirliği protokolü yenilendi

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KTSYD, Telsim işbirliği devam ediyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Telsim arasında sponsorluk ve işbirliği protokolü yenilendi.

KTSYD Konferans Salonunda 9 Temmuz Salı günü gerçekleşen imza töreninde KTSYD Başkanı Çelen Oben ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar iki yıl süre ile yenilenen protokole imza attılar.

OBEN: “BU İŞBİRLİĞİ SON DERECE ÖNEMLİ”

İmza töreninde konuşan KTSYD Başkanı Çelen Oben, Telsim ile ikinci kez protokol imzaladıklarını belirterek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın yıllarca Dış Basın Birliği başkanlığı yaptığını ve kendilerini en iyi anlayan kişilerden olduğunu ifade eden Oben, “Derneğimize iki yıldır katkı koyuyorlar. İki yıl daha işbirliğimizi sürdürme adına bu protokolü imzalıyoruz. Özellikle mali krizlerin yaşandığı bir dönemde bu tür sponsorluklar sadece bizim derneğimiz için tüm sivil toplum örgütleri adına çok önemli. İlerleyen dönemlerde bu işbirliğinin gelişerek devam etmesini diliyorum” açıklamasını yaptı.

TANPINAR: “KTSYD SPORA BÜYÜK MOTİVASYONLAR KATAN BİR DERNEK”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar yaptığı konuşmada KTSYD ile yaptıkları işbirliğinin önemine değindi. “Vodafone Telsim olarak KTSYD ile böylesi anlamlı işbirliğinde bir dönem daha olacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz” diyen Tanpınar şunları belirtti: “KTSYD, Kıbrıs Türk spor politikasına yön veren, aynı zamanda hem dışarıya karşı sesini duyuran, hem de içerde spora büyük motivasyonlar katan bir dernek. Sayın Oben’in nezdinde tüm spor yazarlarını saygıyla selamlıyoruz ve yapmış oldukları onurlu çalışmalardan dolayı da tebrik ediyoruz. Önümüzdeki iki yıl boyunca yine aynı ivmeyle, hatta daha da hızlanarak işbirliğimizi sürdüreceğiz”

Etiketler; #Telsim #Kıbrıs Türk #Spor Yazarı
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