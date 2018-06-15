banner107
Dev maçta yenişemediler
Dev maçta yenişemediler
18 0
Sarı kırmızı coşku
Sarı kırmızı coşku
45 0
5,5 gram Hintkeneviri, beş tutuklu
5,5 gram Hintkeneviri, beş tutuklu
70 0
Bayram üstü mağdur oldular
Bayram üstü mağdur oldular
187 0
Dev şölen başladı
Dev şölen başladı
56 0
Zehir saçan hayvanlar
Zehir saçan hayvanlar
68 0
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
693 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
106 0
banner82
banner147

KTÖS turnuvasının ödülleri verildi

banner27

KTÖS futbol şöleninin ödül töreni gerçekleştirilirken, şampiyon Solidarity ve en centilmen takım 23 Nisan Sönmüş Stars takımları ve diğer takımlara kupaları verildi

KTÖS turnuvasının ödülleri verildi
banner137

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde KTÖS ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD. işbirliğinde düzenlenen ve üyeler arasındaki kaynaşmayı ve dayanışmayı artırmayı da hedefleyen futbol şöleninin ödül töreni gerçekleştirildi.

5 bölgeden öğretmenlerin oluşturduğu takımların katıldığı turnuva sonunda Solidarity (Dayanışma), takımı şampiyon olmuştu. Turnuvanın en centilmen takımı ise 23 Nisan Sönmüş Stars takımı seçildi.

Şampiyon Solidarity, ikinci Seferoğluları, 3. Brothers, 4. Akademi Power ve en centilmen takım olan 5. 23 Nisan Sönmüş Stars takımlarına kupaları, geçtiğimiz akşam sendika lokalinde düzenlenen törenle verildi. Takımlara ödülleri KTÖS yöneticileri, Hikmet Olgaçer, Akgün Kaçmaz ve Mehmet Diren tarafından verildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.