KTÖS turnuvasının ödülleri verildi

KTÖS futbol şöleninin ödül töreni gerçekleştirilirken, şampiyon Solidarity ve en centilmen takım 23 Nisan Sönmüş Stars takımları ve diğer takımlara kupaları verildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde KTÖS ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD. işbirliğinde düzenlenen ve üyeler arasındaki kaynaşmayı ve dayanışmayı artırmayı da hedefleyen futbol şöleninin ödül töreni gerçekleştirildi.

5 bölgeden öğretmenlerin oluşturduğu takımların katıldığı turnuva sonunda Solidarity (Dayanışma), takımı şampiyon olmuştu. Turnuvanın en centilmen takımı ise 23 Nisan Sönmüş Stars takımı seçildi.

Şampiyon Solidarity, ikinci Seferoğluları, 3. Brothers, 4. Akademi Power ve en centilmen takım olan 5. 23 Nisan Sönmüş Stars takımlarına kupaları, geçtiğimiz akşam sendika lokalinde düzenlenen törenle verildi. Takımlara ödülleri KTÖS yöneticileri, Hikmet Olgaçer, Akgün Kaçmaz ve Mehmet Diren tarafından verildi.