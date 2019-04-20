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Kırışın birincisi Gordaeev

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Kırışın birincisi Gordaeev
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KKTC Ferdi Kırış Şampiyonası Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. En güçlü kırışçıları  seçmek için yapılan müsabakalarda genel klasmanda şampiyonluğu Girne bölgesinden Dimitri Gordaeev kazandı.

Müsabakalarda dereceye girenlerine ödüllerini federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verirken, müsabakaları Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu yönetimindeki bölge hakemleri yaptılar.

BAYANLAR  Sudo /Çirigi KIRIŞ  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Zehra Karip                    2.Esma Keskin                  3.Tuba Şener

2.Kategori:         1.Pınar Akarpınar            2.Gülizar Koç                                     3.Gülcan Abdullah

3.Kategori:         1.Ana Tüysüz                    2.Betül Ceylan                                  3.Selma Gündoğdu

4.Kategori:         1.Elena Pakhomova       2.Derin Erdem                                  3.Dilek Colayır

5.Kategori:         1.Ayşe Naz Erdoğan       2.Zeynep Zorlu                                3.Didem Yemiş

6.Kategori:         1.Zeynep Meryem Akın               2.Masal Akarpınar                          3.Ayça Güngör

ERKEKLER  Sudo /Çirigi KIRIŞ  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Dmitry Gordeev           2.Samuel Mavuye                          3.Derrick Nshuti

2.Kategori:         1.Nikita Gordeev             2.Tuğra Tığ                                         3.Kerim Karpuz

3.Kategori:         1.Kemal Köstü                  2.Pusat Yıldız                                     3.Muhammet Emin       

4.Kategori:         1.Arda Aslan Öztürk       2.Yunus Emre Tomak                    3.Denktaş Karamahmutoğlu

5.Kategori:         1.Halil İ. Kurtoğlu             2.Semih Türkmen                           3.Muhammed T. Selçuk              

6.Kategori:         1.İbrahim Yücelen           2.Ali Emre Özbek                            3.Hasan Yücelen             

7.Kategori:         1.Kıvanç Çağlin                 2.Ege Bayraktar                                               3.Mahmut Colayır

8.Kategori:         1.Ömür U. Küçükkale    2.Oğulcan Doğan                             3.Zeynel Yıldırım             

9.Kategori:         1.Mustafa S. Uslu            2.Osman Minifoğlu                        3.Bahadır Bozbey

10.Kategori:       1.Arın İnançlı                     2.Utku Sadulla                                  3.Taner Kara

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