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Kırış müsabakaları yapıldı

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Kırış müsabakaları yapıldı
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Sinan Erdem  Ferdi Taekwondo  Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai)  müsabakaları  Girne'de Avrasya Taekwondo merkezinde Cuma günü  yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, ,Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü, ve 3 bölge takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan siyah ve renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti .

Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen  ile federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler  Öykü Ergin ,Ali Uslu, Zehra Karip başkanlığında, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Bayanlar El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori:           1.Ayça Karip                       2.Cemre Su Karagöz                         3.Betül Ceylan

2.Katagori:           1.Kayra Bilge                      2.Julide Bölükbaşı                             3.Tuba Şener

3.Katagori:           1.Dalya Türk                       2.Betül Peyravi                                   3.Saadet Koç

4.Katagori:           1.Ana Tüysüz                      2.Pınar Akarpınar                              3.Maryam Golabgir

Bayanlar Ayak Kırışı Yopçagi Müsabakaları sonuçları

1.Katagori:           1.Ayça Karip                       2.Cemre Su Karagöz                         3.Betül Ceylan

2.Katagori:           1.Kayra Bilge                      2.Julide Bölükbaşı                             3.Tuba Şener

3.Katagori:           1.Dalya Türk                       2.Betül Peyravi                                   3.Saadet Koç

4.Katagori:           1. Maryam Golabgir          2.Pınar Akarpınar                              3. Ana Tüysüz

Erkekler El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori:           1. Emirhan Edalı                2.Efe Çevik                                         3.Mehmet Talha Gidemen

2.Katagori:           1.Ata Sayar                         2.Mehmet Kayra Özgür                    3.Ufuk Eren Öztürk           

3.Katagori:           1.Osman Minifoğlu            2.Barış Yıldırım                                 3.Hüseyin Bölükbaşı

4.Katagori:           1.Muhammed Talha Selçuk 2.Mustafa Sarp Karadamar        3.Mert Kaya       

5.Katagori:           1.Alex Tüysüz                     2.Babur Murtazakulov                     3.Mahmut Colayır

6.Katagori:           1.Arda Aslan Öztürk          2.Vandam Lozani                              3.Zeynel Yıldırım

Erkekler  Ayak Kırışı Yopçagi Müsabakaları sonuçları

1.Katagori:           1. Emirhan Edalı                2.Efe Çevik                                         3.Mehmet Talha Gidemen

2.Katagori:           1.Ata Sayar                         2.Mehmet Kayra Özgür                    3.Ufuk Eren Öztürk           

3.Katagori:           1.Osman Minifoğlu            2.Barış Yıldırım                                 3.Hüseyin Bölükbaşı

4.Katagori:           1.Muhammed Talha Selçuk 2.Mustafa Sarp Karadamar        3.Mert Kaya       

5.Katagori:           1.Alex Tüysüz                     2.Babur Murtazakulov                     3.Mahmut Colayır

6.Katagori:           1.Arda Aslan Öztürk          2.Vandam Lozani                              3.Zeynel Yıldırım

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