Kırış müsabakaları yapıldı

Sinan Erdem Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo merkezinde Cuma günü yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, ,Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü, ve 3 bölge takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan siyah ve renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti .

Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin ,Ali Uslu, Zehra Karip başkanlığında, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Bayanlar El Kı rışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Ayça Karip 2.Cemre Su Karagöz 3.Betül Ceylan

2.Katagori: 1.Kayra Bilge 2.Julide Bölükbaşı 3.Tuba Şener

3.Katagori: 1.Dalya Türk 2.Betül Peyravi 3.Saadet Koç

4.Katagori: 1.Ana Tüysüz 2.Pınar Akarpınar 3.Maryam Golabgir

Bayanlar Ayak Kı rışı Yopçagi Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Ayça Karip 2.Cemre Su Karagöz 3.Betül Ceylan

2.Katagori: 1.Kayra Bilge 2.Julide Bölükbaşı 3.Tuba Şener

3.Katagori: 1.Dalya Türk 2.Betül Peyravi 3.Saadet Koç

4.Katagori: 1. Maryam Golabgir 2.Pınar Akarpınar 3. Ana Tüysüz

Erkekler El Kı rışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1. Emirhan Edalı 2.Efe Çevik 3.Mehmet Talha Gidemen

2.Katagori: 1.Ata Sayar 2.Mehmet Kayra Özgür 3.Ufuk Eren Öztürk

3.Katagori: 1.Osman Minifoğlu 2.Barış Yıldırım 3.Hüseyin Bölükbaşı

4.Katagori: 1.Muhammed Talha Selçuk 2.Mustafa Sarp Karadamar 3.Mert Kaya

5.Katagori: 1.Alex Tüysüz 2.Babur Murtazakulov 3.Mahmut Colayır

6.Katagori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Vandam Lozani 3.Zeynel Yıldırım

Erkekler Ayak Kı rışı Yopçagi Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1. Emirhan Edalı 2.Efe Çevik 3.Mehmet Talha Gidemen

2.Katagori: 1.Ata Sayar 2.Mehmet Kayra Özgür 3.Ufuk Eren Öztürk

3.Katagori: 1.Osman Minifoğlu 2.Barış Yıldırım 3.Hüseyin Bölükbaşı

4.Katagori: 1.Muhammed Talha Selçuk 2.Mustafa Sarp Karadamar 3.Mert Kaya

5.Katagori: 1.Alex Tüysüz 2.Babur Murtazakulov 3.Mahmut Colayır

6.Katagori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Vandam Lozani 3.Zeynel Yıldırım