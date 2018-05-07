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Kickbokscularımız 7 madalya aldı

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Kickboks Milli Takımımız ISKA Europeon Open Championships 2018 Ukrayna ayağında 7 madalya alırken, Bahar Erdem üç kategoride altın madalya kazandı

Kickbokscularımız 7 madalya aldı
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Kickboks Milli Takımımız ISKA Europeon Open Championships 2018 Ukrayna ayağında 3 altın 4 bronz madalya ile podyuma çıkarak bayrağımızı dalgalandırdı.

Bahar Erdem tüm rakiplerini yenerek üç kategoride altın madalya almaya hak kazandı .

Büyük erkeklerde Ferdi Demirbilek, Yusuf Demirbilek, Devran Demir, Nebi Gül, Genç erkeklerde Burak Şimşek, Yıldız erkeklerde Muhammet Abacılar bronz madalya alarak kürsüye çıktılar.

Şampiyonada hakemimiz Mehmet Erdem ring maçlarında görev alarak uluslar arası maçları yönetme ünvanı alırken yönettiği maçlarda verdiği kararlarla takdir topladı. Sporcularımız şampiyonanın tamamlanmasının ardından Pazar akşam yurda döndüler.

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