Kemal Yürekli ve ekibi, görevden ayrıldı

K-PET Süper Lig'de play out maçları sonucu kalmayı başaran Baf Ülkü Yurdu'nda, teknik direktör Kemal Ýürekli ve ekibi, görevden ayrıldılar. Bir veda açıklaması yayınlayan Kemal Ýürekli'nin açıklaması şöyle: 2017 2018 ve 2018 2019 sezonlarında bizlere güvenip Baf Ülkü Yurdu A Takımını teslim eden yönetim kurullarına, ayrıca bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarımıza 2 sene boyunca bizlere karşı gösterdikleri saygı ve sevgiden dolayı teşekkür ederiz. 2 yıl boyunca bizlerin her dediğini gerek antrenman gerekse maçlarda ikiletmeden yapan karakterli futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür eder, maddi manevi her zaman yanımızda olan Pizz Vira ailesine sonsuz teşekkür eder gelecek sezonlarda görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın."