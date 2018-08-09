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Kaymaklı’dan farklı hazırlık

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Kaymaklı’dan farklı hazırlık
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Dün oynanan hazırlık maçlarında Küçük Kaymaklı, Gençlik Gücü’nü farklı bir skorla mağlup ederken, Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı berabere kaldılar

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren takımlar hazırlık maçları ile hem güçlerini deniyorlar hem de eksiklerini görüyorlar.

İki Başkent kulübü Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü dün Ortaköy Sahası’nda hazırlık maçı oynadılar. Küçük Kaymaklı ilk devresini Ramadan’ın golüyle 1-0 önde tamamladığı maçta Gençlik Gücü’nü 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Küçük Kaymaklı’nın ikinci devredeki gollerini Yağış 2, Celal ve Paul kaydetti. Dün ilk kez sahaya çıkan Ganalı forvet Paul oynadığı oyun ve attığı golle teknik direktör Serhat Ertürk’te olumlu izlenim bıraktı.

Baf ile Ocak yenişemedi

Günün diğer hazırlık maçı ise Güzelyurt’ta Baf Ülkü Yurdu antrenman sahasında oynandı. Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı arasındaki maç çekişme içerisinde geçerken maç 2-2 berabere tamamlandı. Baf Ülkü Yurdu ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Türk Ocağı ikinci devrede Esomba ile skoru eşitlerken, Ahmedcan ile 2-1 öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen golü ise Baf Ülkü Yurdu’ndan Joseph kaydetti. 2-2

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