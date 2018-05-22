banner107
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
55 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
207 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
57 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
334 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
30 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
Peri masalı gibi düğün
Peri masalı gibi düğün
25 0
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
206 0
banner82
banner147

İlkokullar, Narin’i andı

banner27

Geleneksel Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası’nda Değirmenlik İlkokulu şampiyon oldu

İlkokullar, Narin’i andı
banner137

Geleneksel Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, dün Değirmenlik’te gerçekleştirildi. Erken yaşta aramızdan ayrılan Narin İyci’yi anasına düzenlenen turnuva Değirmenlik Halı Sahası’nda, 5 ilkokulun katılımı ile gerçekleştirildi.

Haspolat İlkokulu tarafından organize edilen Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, Narin İyci’yi anmak ve kanser hastalığı ile hastalığa sebep olan etkenlere dikkat çekmek için geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya, Değirmenlik İlkokulu, Minareliköy İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Cihangir İlkokulu ve Serdarlı İlkokulu katıldı.

Yapılan maçlar sonunda Değirmenlik İlokulu şampiyon olurken, Cihangir İlkokulu ikinci, Minareliköy Şht Mehmet Eray İlkokulu üçüncü, Serdarlı İlkokulu dördüncü ve Haspolat İlkokulu beşinci oldu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.