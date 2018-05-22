İlkokullar, Narin’i andı

Geleneksel Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası’nda Değirmenlik İlkokulu şampiyon oldu

Geleneksel Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, dün Değirmenlik’te gerçekleştirildi. Erken yaşta aramızdan ayrılan Narin İyci’yi anasına düzenlenen turnuva Değirmenlik Halı Sahası’nda, 5 ilkokulun katılımı ile gerçekleştirildi.

Haspolat İlkokulu tarafından organize edilen Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, Narin İyci’yi anmak ve kanser hastalığı ile hastalığa sebep olan etkenlere dikkat çekmek için geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya, Değirmenlik İlkokulu, Minareliköy İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Cihangir İlkokulu ve Serdarlı İlkokulu katıldı.

Yapılan maçlar sonunda Değirmenlik İlokulu şampiyon olurken, Cihangir İlkokulu ikinci, Minareliköy Şht Mehmet Eray İlkokulu üçüncü, Serdarlı İlkokulu dördüncü ve Haspolat İlkokulu beşinci oldu.