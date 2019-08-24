Hamitköy heyecanlı

Süper Ligde başarılı bir sezon hedefleyen Hamitköy'de, kulübün flaş transferlerinin heyecanı yaşanıyor.

Yenicami'nin 2 sezon önceki lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan gol kralı John Ebuka ile defansın sigortası Oladele'nin uçakları, bugün saat 15:30'da, Ercan Devlet Havaalanına inecek.

Hamitköy'de, Yenicami'den transfer edilen John Ebuka ile Oladele'nin bugün adaya gelecek olmaları dolayısıyla hazırlıklar yapıldı.

Hamitköy taraftarları, ülkemizde pek görmeye alışık olmadığımız bir etkinliğe imza atarak John Ebuka ile Oladele'yi havaalanında karşılayacaklar. Ebuka ile Oladele, Hamitköy'ün bugün Gençlik Gücü ile oynanacak hazırlık maçında da forma giyecekler.