Güzelyurt’da masterlerin dayanışması

41.Güzelyurt festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler arasında yer alan masterler futbol dostluk karşılaşması oynandı. Güzelyurt Üner Berkalp stadında oynanan karşılaşmada Güzelyurt Futbol Masterleri ile Mağusa Futbol Masterleri karşı karşıya geldi. Festival etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirilen masterler dostluk karşılaşmasında beşinci yıl geride kalırken masterler arasında kurulan dayanışma görülmeye değer. Oldukça çekişmeli, zevkli bol pozisyonların olduğu kaliteli geçen karşılama 4-2 Mağusa futbol masterleri üstünlüğünde tamamlandı.

MAÇ SONRASI YEMEK

41.Güzelyurt festivali etkinlikleri çerçevesinde oynanan masterler dostluk karşılaşmanın ardından Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar tarafından festival alanında bulunan Restorant’da, Mağusa masterleri futbol takımına akşam yemeği verdi. Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar’ın da hazır bulunduğu yemeğe, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu iki takım yönetici ve sporcuları katıldı. Yemekte iki takım futbolcuları bol bol sohbet etme imkanı bularak, iyi bir dostluk örneği de sergilendi. Ayrıca geçmişten günümüze futbolumuzda gelinen nokta, futbolcular tarafından tartışıldı. Gecenin sonunda Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar adına Ulun Cam ile Mağusa Futbol Masterleri Derneği Başkanı Çetin Gülhan yaptıkları kısa konuşmaların ardından karşılıklı anı plaketler verildi.