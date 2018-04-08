Güreşçilerimiz Bulgaristan’dan madalyalar ile dönüyor

Uluslararası Hüseyin Mehmetof Serbest Güreş Şampiyonası’na katılan güreşçilerimiz, iki bronz madalya kazandılar

Bulgaristan’da 6 Nisan-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Hüseyin Mehmetof Serbest Güreş Şampiyonası”nda mücadele eden güreşçilerimiz Hakkı Karapelit ve Arif Kondoz bronz madalya ile ülkemize dönecek.

153 sporcunun mücadele ettiği “Uluslararası Hüseyin Mehmetof Serbest Güreş Şampiyonası”nda 74 kiloda Hakkı Karapelit, 60 kiloda Arif Kondoz üçüncülük elde ettiler.

Mertdoğan Soyalan’ın antrenörlüğünde mücadele eden güreşçilerimizin aldığı madalyalar sevindirdi. Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz ülkemize iki madalya ile dönecekleri için mutlu olduklarını söyledi.