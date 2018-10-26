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GTF sistemde KKTC şampiyon

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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında organize edilen GTF Taekwondo Şampiyonası tamamlandı

GTF sistemde KKTC şampiyon
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KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında organize edilen  GTF  (Global Sistem) Taekwondo Şampiyonası dün  yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde sabah başlayan müsabakalarda sporcular büyük çekişme içinde derece alabilmek için yarıştılar.

GTF TAKIM SONUÇLARI

KKTC                          68

TÜRKİYE          27

MOLDOVA                 26

UKRAYNA                  16

KIRGIZİSTAN  5

ROMANYA                 4

TAEKWONDO ŞAMPİYONASI KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI

BAYAN SONUÇLAR                    EL                                AYAK

*BÜYÜK BAYAN       Pınar AKARPINAR (KKTC) Pınar AKARPINAR

*VETERAN BAYAN   Elena Pakhomova (KKTC)Elena Pakhomova (KKTC)

ERKEK SONUÇLAR

*BÜYÜK ERKEK       

Kanat Aralbekov (Kırgızistan)        Ion IlescU (Moldova)

*GOLDEN AGE ERKEK     

Dimitry GORDEEV (KKTC) Dimitry GORDEEV (KKTC)

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