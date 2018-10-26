GTF sistemde KKTC şampiyon

KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında organize edilen GTF (Global Sistem) Taekwondo Şampiyonası dün yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde sabah başlayan müsabakalarda sporcular büyük çekişme içinde derece alabilmek için yarıştılar.
GTF TAKIM SONUÇLARI
KKTC 68
TÜRKİYE 27
MOLDOVA 26
UKRAYNA 16
KIRGIZİSTAN 5
ROMANYA 4
TAEKWONDO ŞAMPİYONASI KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI
BAYAN SONUÇLAR EL AYAK
*BÜYÜK BAYAN Pınar AKARPINAR (KKTC) Pınar AKARPINAR
*VETERAN BAYAN Elena Pakhomova (KKTC)Elena Pakhomova (KKTC)
ERKEK SONUÇLAR
*BÜYÜK ERKEK
Kanat Aralbekov (Kırgızistan) Ion IlescU (Moldova)
*GOLDEN AGE ERKEK
Dimitry GORDEEV (KKTC) Dimitry GORDEEV (KKTC)