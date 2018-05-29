Görkem şampiyonların şampiyonu

Ülkemizde düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu (WABBA) Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Görkem Çırakoğlu hem dünya şampiyonu hem de şampiyonların şampiyonu oldu

İbrahim DALOĞLU

Ülkemizdeki spor federasyonlarından olan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 27 Mayıs 2018 tarihinde ülkemizde Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu (WABBA) Dünya Şampiyonası’nı düzenlendi.

Şampiyonada milli sporcularımızdan Görkem Çırakoğlu’nun elde ettiği büyük başarı göğsümüzü kabarttı. Dünyanın her yerinden ve ülkemizden de katılan toplamda 200 üzerinde sporcunun yarıştığı bu turnuvada kıyasıya bir çekişme yaşandı. Daha önce WBFF’te dünya ikinciliği bulunan Görkem Çırakoğlu yine başarması çok zor olan bir başarıya imza atarak hem dünya şampiyonu hem de şampiyonların şampiyonu (overall) olarak turnuvaya damgasını vurdu.

KKTC adına podyuma çıkan Görkem, ülkemizi tüm dünyada ismimizin duyulması adına büyük bir başarıya imza atarak ülkemizi gururlandırdı.