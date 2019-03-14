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Girne maratonu, IAAF onayı aldı

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Turkcell Girne Maratonu’nun 21 kilometrelik yarı maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından onaylandı

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Girne maratonu, IAAF onayı aldı
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Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde 14 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Turkcell Girne Maratonu’nun 21 kilometre yarı maraton parkuru Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından onaylandı.

Böylelikle Turkcell Girne Maratonu’nun kategorilerinden bir tanesi olan 21 kilometrelik maraton IAAF tarafından tescil edildi. Konu ile ilgili olarak KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ve Asbaşkan Hakan Gündüz önceki gün Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü’yü ziyaret ederek IAAF tarafından gönderilen onay belgesini takdim etti. KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, federasyon olarak yaptıkları tüm organizasyonlarda IAAF kurallarına bağlı olduklarını, yol yarışlarını da IAAF standardına getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Samani, IAAF onayının önemine değinirken bundan sonraki çalışmaların temelinin bu olacağını, yapılacak olan tüm yarı ve tam maratonların bu sertifikaya kavuşturulması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

GÜNGÖRDÜ TEŞEKKÜR ETTİ

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü yaptığı konuşmada uluslararası sertifika alınması için uğraş veren KKTC Atletizm Federasyonu ile Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyeleri Necati Çeteci, Müslüm Aksakal ve Kazım Metin Levent’e teşekkür etti.

Güngördü, maratonun gelenekselleştirilip uluslararası alanda yer alması için çalışma başlatıldığını belirterek, parkurun standartlara getirilip, IAAF tarafından tescil edilmesi için yurtdışından uzmanların çalışma yaptığını söyledi. Güngördü, hazırlanan raporun IAAF tarafından tarafından değerlendirilip onaylandığını, KKTC’de bir ilkin gerçekleştiğini ve uluslararası tanınan ilk parkura sahip olduklarını belirtti.

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