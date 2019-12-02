Girne'de Taekwondo heyecanı yaşandı

Raif Denktaş Geleneksel Taekwondo Karate Budo Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.
Müsabakaların hakemliklerini Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Ramadan Gökbilen, Zehra Karip, Ana Tüysüz yaptılar. Dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler
BAYANLAR MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Masal Akarpınar 2.Özüm Ekmenci 3.Elay Kanioğulları
2.Kategori: 1.Dilaia Borombayeva 2.Su Ayza Şahin 3.Venüs Söker
3.Kategori: 1.Penny Pe 2.Elif Yüksel 3.İkbal Ruzimova
4.Kategori: 1.Azra Turan 2.Hilal Ülkü Yılmaz 3.Eylem Kaya
5.Kategori: 1.Yağmur Sel 2.Fatima Ghaderi 3.Ayşegül Kuday
6.Kategori: 1.Zahra Ghaderi 2.Asu Yasin 3.İrem Şibli
7.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2.Nevin Özmanevra 3.Zeynep Kuday
8.Kategori: 1.Gülnaz Edalı 2.Sibel Yemenicioğlu 3.Esma Özbiçer
9.Kategori: 1.Hüsniye Uslu 2.Rakibe İnce 3.Tuba Şener
10.Kategori: 1.Ela Kılıç 2.Yeşim Güzel 3.Gülcan Abdullah
11.Kategori: 1.Saadet Koç 2.Suiumkan Bakykızı 3.Didem Yemen
ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Eriz Kanioğulları 3.Atlas Söker
2.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Utku Sadula 3.Murat Berk Bucak
3.Kategori: 1.Rahim İkramoğlu 2.Ahmet Yurtman 3.Ezel Saraç
4.Kategori: 1.Ceyhun Çevik 2.Nikolas Robert 3.Meriç Sezen
5.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Kıvanç Çağlin 3.Mehmet Ali Metinser
6.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi 2.Burak Erdoğan 3.Mirsad Toprak
7.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz 2.Gökhan Eken 3.Kevin Özaydın
8.Kategori: 1.Sezer Er 2.Kemal Köstü 3.Efe Güleç
9.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Şakir Yağızsoy